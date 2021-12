Diogo Costa volta a defender a baliza do FC Porto para testar recorde

Diogo Costa é o titular na baliza do FC Porto em jogos do campeonato

Marchesín cede o lugar ao internacional português, desafiado a prolongar a marca pessoal de imbatibilidade no campeonato.

Repete-se o clássico e muda o guarda-redes no FC Porto, com o regresso de Diogo Costa, por troca com Marchesín.

O internacional português calçará as luvas não apenas com o objetivo de ajudar a equipa a vencer, mas também com o aliciante de prolongar o recorde pessoal de imbatibilidade nos campeonatos profissionais: os 324 minutos começaram a contar desde o penálti convertido por Marcus Edwards pelo V. Guimarães, no final de novembro - nos últimos cinco jogos para a Liga Bwin, esse foi, aliás, o único golo sofrido pelos azuis e brancos.