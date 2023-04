De regresso à titularidade após um período de ausência por lesão, Diogo Costa viu ser-lhe atribuído o primeiro golo do Benfica no clássico da jornada 27, tornando-se no primeiro jogador desta edição da I Liga a marcar por duas vezes na própria baliza.

O guardião internacional português já tinha visto esse azar bater-lhe à porta no encontro do Bessa, frente ao Boavista, na goleada dos dragões por 4-1, em novembro passado.

Neste capítulo, diga-se, os dragões não têm sido muito felizes, liderando a tabela das equipas com mais autogolos (três), a par do Paços de Ferreira e do Santa Clara.