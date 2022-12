Diogo Costa vai fechar ano de ouro e é reconhecido pelos pares: "É muito completo"

Camisola 99 regressa à baliza frente ao Arouca, na despedida de um 2022 alucinante e de plena consagração. Dos títulos aos recordes, Diogo Costa experienciou de tudo um pouco, sem escapar a momentos menos bons. Dos pares recebe o reconhecimento e a convicção que tem estofo para dar a volta por cima.

Depois de Cláudio Ramos ter tomado conta da baliza do FC Porto na Taça da Liga, é hora de Diogo Costa voltar ao posto no campeonato, frente ao Arouca, na quarta-feira, no último jogo de um ano alucinante para o guarda-redes, que figura entre os 25 nomeados da IFFHS para melhor de 2022.

Dos títulos à afirmação na Seleção Nacional, dos prémios aos recordes na Liga dos Campeões, a viagem foi recheada de momentos altos e até passou pela estreia na paternidade, sem escapar a contratempos que sempre relembram a juventude. Aos 23 anos, Diogo já tem muito para contar e recolhe o reconhecimento dos pares.