"Diogo Costa? Toda a gente sabe que é o futuro da Seleção Nacional", diz Anthony Lopes

Declarações do guardião internacional português do Lyon após a vitória sobre o FC Porto, por 0-1, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, no Estádio do Dragão

Vitória suada: "Ganhar aqui é muito complicado. Há 51 anos que um clube francês não ganhava aqui no reduto do FC Porto. Foi um bom jogo da nossa parte. Sabíamos que o FC Porto tem uma grande equipa, mas ainda falta a segunda parte, na nossa equipa. Sabemos que os golos fora já não contam a dobrar. Vai ser um jogo muito importante e temos de ganhar na nossa casa para avançar."

Especial jogar no Estádio do Dragão: "É especial. Claro que é especial. Tenho a camisola do Lyon agora, mas vou ter aqui dois jogos no Dragão, com a Seleção Nacional. Vão ser dois jogos muito importantes para irmos ao Mundial [no Catar]".

Futuro de Diogo Costa: "Toda a gente sabe que é o futuro da nossa Seleção. Foi um bom jogo também para ele. Espero que no nosso estádio seja mais difícil para ele."

