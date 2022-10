"Diogo Costa será um dos melhores do mundo. Já está, aliás, muito próximo dessa elite"

Quim diz que Diogo "é do melhor que pode haver" e coloca-o "já muito próximo da elite"

Diogo Costa tem provado ser um especialista a travar grandes penalidades, mas vai muito para lá dessa qualidade. Quem o diz é Quim, antigo internacional português, que não deteta pontos fracos no dono da baliza do FC Porto e da Seleção Nacional. "Não se resume aos penáltis. Isso é uma questão de estudo e habilidade, mas ele vale por muito mais. No futebol moderno, é do melhor que pode haver. Claro, dá sempre para melhorar em todos os aspetos, mas não lhe deteto fraquezas", afiança, a O JOGO, o ex-guardião, que enaltece o jogo de pés do 99 azul e branco.

"Dá tranquilidade aos defesas, é como se não se passasse nada. E, como se tem visto, é um trunfo na profundidade que oferece."Segurar o jovem guarda-redes a longo prazo "não será fácil" para os dragões e Quim projeta um futuro ao mais alto nível para Diogo, "seja em que clube for".

"Mantendo este nível... Não terá dificuldades em impor-se, até porque custará sempre muitos milhões. Os melhores clubes estarão atentos. Não tenho dúvidas, será um dos melhores do mundo. Já está, aliás, muito próximo dessa elite", conclui.