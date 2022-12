Diogo Costa sem castigo depois do erro no Mundial: "Naturalmente, vai voltar e jogar"

Declarações do treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Arouca, marcado para esta quarta-feira (21h15) e referente à 14ª jornada da Liga Bwin

Lesão de Pepe: "Nunca é bom que essa rotina competitiva seja travada por uma lesão, como a do Pepe. Queria ter todos disponíveis. Ultimamente, Marcano e Fábio Cardoso têm jogado mais. São cinco centrais que tenho à disposição, escolho os dois melhores naquele momento para cada jogo."

Dor de cabeça boa com Diogo Costa e Cláudio Ramos? "Diogo Costa é titular da Seleção. Fez o que fez até ao Mundial, no campeonato e na Liga dos Campeões. Naturalmente vai voltar e vai jogar amanhã [quarta-feira]."