Diogo Costa: "Sei que estou numa fase muito boa, mas que o momento mau há-de chegar"

Declarações de Diogo Costa após o Brugge-FC Porto (0-4) da quinta jornada da Liga dos Campeões

Penálti defendido: "O que me foco é em trabalhar todos os dias. Acho que é muito da parte psicológica dos jogadores, porque eles veem o que nós fazemos e sentem algum pressão. Tento aproveitar isso e ainda causar-lhes mais pressão. Graças a Deus está a correr bem. Sei que estou numa fase muito boa, mas que o momento mau há-de chegar. É a vida, porque ela é feita de bons e maus momentos. Só me foco em trabalhar todos os dias no meu melhor, para que o erro nunca apareça."

Importância da vitória: "É uma vitória muito importante. Só dependemos de nós. Graças a Deus conseguimos o que queríamos, que era ganhar o jogo, e agora estamos à espera para ver se conseguimos a passagem. Vamos ver o que dá o jogo entre o Atlético e o Leverkusen. Mas estamos confiantes e positivos de que vamos conseguir."

O primeiro na Champions a defender três penáltis: "Sim. Analisando bem, é fruto do meu trabalho. Tento dar o meu melhor todos os dias, melhorar no que sou menos bom. Sei que o momento mau vai chegar e espero estar preparado para ele, para saber lidar com tudo."