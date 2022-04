Diogo Costa segue as pisadas de Vítor Baía

Sem sofrer golos há cinco rondas, o FC Porto só permitiu seis remates à baliza nesses jogos. Diogo Costa com recorde de Baía em mira

O FC Porto está há cinco jogos sem sofrer golos no campeonato, tendo igualado as duas melhores séries do clube desde que Sérgio Conceição chegou ao comando técnico dos dragões, alcançadas em 2017/18 e 2019/20. Agora, vão tentar bater o recorde na próxima jornada, em Braga. Neste registo imaculado, conseguido nos encontros com Portimonense, V. Guimarães, Santa Clara, Boavista e Tondela, há um dado decisivo: o FC Porto reduziu para metade o poder de fogo dos adversários. Dito de outra forma, nestas últimas cinco jornadas, só permitiu seis remates à sua baliza - um nos primeiros jogos e dois com o Portimonense -, baixando a média para 1,2 por partida. Nas 25 rondas anteriores do campeonato, essa média era de 2,4.