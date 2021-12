Diogo Costa: "Se continuarmos assim, vamos festejar coisas muito bonitas"

Declarações do guarda-redes do FC Porto, no final do encontro com o Benfica (3-1)

Sensações: "Senti-me muito bem. Não falando de mim mas sim da equipa, estivemos muito bem. Ganhámos o jogo, que era o que queríamos e gostei principalmente da forma como estivemos, demonstrámos o nosso ADN. Se continuarmos assim, continuaremos bem e de certeza que vamos festejar coisas muito bonitas no fim. Mas sabemos que ainda não ganhamos nada e que ainda temos muito campeonato pela frente."

Duas vitórias ao Benfica: "Para nós e para o clube é sempre muito bom. Independentemente de ser o Benfica, jogamos para ganhar todos os jogos. Estamos muito contentes por termos ganho este jogo, vamos festejar um pouco, porque ao fazê-lo temos o sabor da vitória e queremos continuar a ter esse favor. Mas ainda falta muito campeonato. Vamos com calma e com os pés bem assentes no chão."

Reação ao melhor início do Benfica: "Talvez o Benfica tenha entrado com vontade de querer ganhar o jogo e nós não conseguimos impedi-lo. Demorámos algum tempo a encaixar no jogo deles na segunda parte, mas a partir do golo dominámos por completo o jogo e estamos de parabéns pelo jogo que fizemos."

Estádio cheio a apoiar: "Para nós é sempre uma motivação extra. Adoramos ver o Dragão cheio de pessoas a apoiar-nos. Queria agradecer pelo facto de os adeptos nos apoiarem, não só nestes dois jogos, mas sempre presentes. Parabéns para a equipa e vamos continuar na luta."