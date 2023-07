Diogo Costa: sai o Manchester United, mas fica o Chelsea

Giuseppe Marotta, CEO do Inter, confirmou intenção dos "red devils" em fazer proposta por Onana.

A lista de alegados pretendentes à contratação de Diogo Costa está prestes a perder mais um nome. Perante a intransigência do FC Porto em abdicar da joia da coroa por uma verba inferior ao que consta da cláusula de rescisão (75 milhões de euros), o Manchester United decidiu avançar em definitivo para André Onana, que Erik ten Hag conhece dos tempos do Ajax. A intenção já foi manifestada ao Inter e a proposta deverá ser enviada muito em breve. "O Manchester United confirmou-nos que está interessado. Por isso, depende deles. O nosso diretor, [Piero] Ausilio, está a trabalhar nisso. O Manchester United deve fazer uma oferta nos próximos dias e aí tomaremos uma posição", esclareceu à Imprensa italiana Giuseppe Marotta, CEO dos "nerazzurri", que estarão a pedir uma verba entre os 50 e os 55 milhões de euros pelo guardião, mais objetivos.

Seja como for, a continuidade de Diogo Costa no Dragão por mais uma temporada ainda não pode ser vista como uma certeza nesta altura. O United pode ter seguido outro rumo, mas o Chelsea continua a ser uma possibilidade para o internacional português. As primeiras semanas após o final da época serviram, essencialmente, para os "blues" promoverem uma "limpeza" no balneário e os muitos milhões arrecadados com as vendas Havertz (70 M€), Kovacic (29,1 M€), Koulibaly (23 M€), Mendy (18,5 M€) e Loftus-Cheek (16 M€) serão agora para investir. Resta perceber se, com maior ou menor engenharia financeira, os londrinos conseguirão atingir os números pedidos pela sociedade azul e branca pelo guarda-redes de 23 anos, depois de em 2018 terem pago 80 M€ por Kepa Arrizabalaga, que ainda continua pelo plantel.