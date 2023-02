Declarações do treinador do FC Porto, no final do encontro com o Rio Ave (1-0).

Wendell de regresso: "Temos muitos jogadores de fora, gosto e quero ter as boas dores de cabeça, que é ter toda a gente disponível para o jogo. Mas é um momento assim. Foram três pontos importantes e difíceis, tal como eu antevia para este jogo."

Diogo Costa com queixas físicas: "Estava a conversar com ele. Se tivermos mais um ou outro [jogador lesionado], temos de andar para a frente. Se não está Diogo, está o Cláudio e o Samuel Portugal. Não me tenho queixado das baixas. É bom para os treinadores ter as boas dores de cabeça e não as más."