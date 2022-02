Diogo Costa pronto para o FC Porto-Sporting, Rúben Semedo não deve ser chamado

Susto em Arouca não passou disso mesmo. Depois de um dia no ginásio, Diogo Costa já treinou com os companheiros e mostrou estar em condições de manter a titularidade.

Diogo Costa está recuperado e vai manter a titularidade na baliza do FC Porto na receção ao Sporting (amanhã, 20h15). Depois do susto em Arouca, Marchesín estava de prevenção, mas ainda não será desta que o argentino se estreia a titular no campeonato.

A queda aparatosa de Diogo Costa, após uma disputa de bola nas alturas com Abdoulaye, resultou num problema na cervical que acabou por não ter consequências mais graves. Os exames feitos no Hospital de São João, logo após a saída de maca do relvado, afastaram os receios de uma fratura e os testes complementares no dia seguinte confirmaram que a lesão não seria impeditiva. Um dia em tratamento e outro a fazer trabalho de ginásio foram suficientes para deixar Diogo Costa praticamente a cem por cento.