Diogo Costa outra vez distinguido: mais um prémio de melhor do mês

Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto

Jogador do FC Porto eleito o Melhor Guarda-redes da Liga em fevereiro.

Pela quarta vez na presente época, Diogo Costa foi eleito o Melhor Guarda-redes do mês da Liga, desta feita referente a fevereiro.

O dono da baliza do FC Porto recolheu 35 por cento dos votos dos treinadores da competição, batendo a concorrência de Adán (Sporting), com 13% dos votos, e Matheus (Braga), que completou o pódio com 10%.

Desta forma, Diogo repetiu a distinção obtida nos meses de setembro, dezembro e janeiro, fazendo o pleno no ano de 2022 e sendo premiado pela terceira vez consecutiva.