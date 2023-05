Diogo Costa ofereceu camisola aos Bombeiros Voluntários de Arouca

Guarda-redes do FC Porto deixou a baliza dos dragões a zero no triunfo sobre o emblema arouquense

Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, ofereceu na segunda-feira a camisola aos Bombeiros Voluntários de Arouca, um "agradecimento pelo auxilio prestado na época passada, quando sofreu uma lesão em campo", explicaram os dragões esta terça-feira.

Na segunda-feira, o guardião, recorde-se, deixou a baliza do clube azul e branco a zero, no triunfo em casa do emblema arouquense, por 1-0, na 31ª jornada da Liga Bwin.

