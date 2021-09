Diogo Costa: "O que tento é ajudar a equipa, não mostrar-me"

Diogo Costa voltou a estar em bom plano na baliza do FC Porto

Declarações do guardião portista, no final do Atlético de Madrid-FC Porto (0-0)

Individual vs coletivo: "Fico contente por ajudar a equipa e não pensar em mim. O que tento é ajudar a equipa, não mostrar-me. É em prol do coletivo."

Competitividade: "Sim, a gente, tal como disse, somos uma equipa muita competitiva, é isso que procuramos, representar bem o nosso clube e o país também."

Começar com empate: "É um bom prenúncio, pensamos sempre em ganhar, viemos para tentar ganhar o jogo, mas há dias assim. Demos o nosso melhor, é o que importa."