Diogo Costa nomeado para Melhor Guarda-Redes de 2022 pela IFFHS

Guarda-redes do FC Porto pode suceder a Donnarumma.

Diogo Costa é um dos 25 nomeados para Melhor Guarda-Redes do Mundo de 2022 para a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).

O guardião do FC Porto, de 23 anos, é o número 1 da baliza portista e destacou-se nas duas últimas épocas. As boas exibições valeram-lhe a chamada à Seleção portuguesa e a presença no Mundial'2022, onde fez os 5 jogos da equipas das quinas no torneio.

Em 2021, a IFFHS atribuiu o prémio ao italiano Donnarumma, atual guarda-redes do PSG.

Confira todos os nomeados:

Lloris (França, Tottenham); Livakovic (Croácia, Dínamo Zagreb); Szczęsny (Polónia, Juventus); Noppert (Países Baixos, Heerenveen); Schmeichel (Dinamarca, Leicester); Pickford (Inglaterra, Everton); Diogo Costa (Portugal, FC Porto); Courtois (Bélgica, Real Madrid); Maignan (França, Milan); Kevin Trapp (Alemanha, Eintracht Frankfurt); Neuer (Alemanha, Bayern); Oblak (Eslovénia, Atlético de Madrid); Alisson (Brasil, Liverpool); Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa); Sergio Rochet (Uruguai, Nacional); Matt Turner (EUA, New England Revolution e Arsenal); Ochoa (México, América); Édouard Mendy (Senegal, Chelsea); Bounou (Marrocos, Sevilha); Onana (Camarões, Inter); Aymen Dahmen (Tunísia, Sfaxien); Mohammed Al-Owais (Arábia Saudita, Al-Ahli e Al-Hilal); Shuichi Gonda (Japão, Shimizu S-Pulse); Seung-gyu (Coreia do Sul, Kashiwa Reysol e Al-Shabab).