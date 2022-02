O guarda-redes do FC Porto foi assistido largos minutos no relvado, sendo evacuado de maca quase dez minutos depoi

Foi o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, quem deu conta de que Diogo Costa foi transportado para o hospital para realizar exames complementares. Recorde-se que o guarda-redes deixou o Arouca-FC Porto, ao minuto 86, depois de uma queda aparatosa num lance com Abdoulaye.

O guarda-redes do FC Porto foi assistido largos minutos no relvado, sendo evacuado de maca quase dez minutos depois. Diogo Costa saiu com colar cervical.