Diogo Costa no ginásio no primeiro treino do FC Porto rumo ao clássico

Guarda-redes saiu lesionado do jogo de Arouca.

O FC Porto começou a preparar o clássico da ronda 22 com o Sporting. Segundo informou o clube no site oficial, Diogo Costa realizou trabalho de ginásio. O guarda-redes saiu lesionado do encontro com o Arouca, da jornada anterior, mas há esperança que recupere a tempo do embate com os leões, conforme O JOGO informa esta terça-feira.

Wilson Manafá, que realizou tratamento, é a outra baixa no plantel portista, que na manhã de quarta-feira tem agendada uma nova sessão.

O jogo entre FC Porto e Sporting, separados por seis pontos, tem início marcado para as 20h15 de sexta-feira.