"Diogo Costa muito nos tem ajudado com defesas decisivas"

Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto

André Villas-Boas considera que o guarda-redes ainda está em processo de evolução.

Diogo Costa tem sido um dos principais destaques do FC Porto na atual temporada, com exibições de grande nível, sobre na Liga dos Campeões, onde defendeu uma grande penalidade nos dois jogos contra o Bayer Leverkusen.

Em entrevista à Rádio Renascença, André Villas-Boas destacou a importância do guardião internacional português nos dragões. "Muito nos tem ajudado com defesas decisivas. Podemos estar, potencialmente, perante um grande guarda-redes para o futuro. Há ainda muitos cenários que o Diogo terá de enfrentar. Saberá como evoluir, mas desejo-lhe tudo de melhor", disse o antigo treinador do FC Porto.