Diogo Costa já tem em mãos mais um prémio de melhor guarda-redes

Foi eleito o melhor no posto durante o mês de fevereiro pelos treinadores da Liga Bwin.

Diogo Costa, do FC Porto, já recebeu em mãos o prémio de melhor guarda-redes do campeonato no mês de fevereiro, numa votação da Liga junto dos treinadores da prova.

O internacional português de 23 anos, recorde-se, conquistou 22,22% dos votos, superando os 15,87% de Bruno Varela, do Vitória, e os 15,08% de Vlachodimos, habitual titular na baliza do Benfica.

Foi terceira vez consecutiva que vence o prémio, depois de ter sido distinguido pelos desempenhos em dezembro/janeiro e outubro/novembro.