Diogo Costa: fenómeno mundial seguido de perto em Manchester

Imprensa internacional rendida ao talento e ao recorde do portista. Ingleses insistem que o Manchester United o segue

O dicionário é por estes dias o melhor amigo do jornalista para classificar o momento de Diogo Costa, protagonista de uma exibição com o Brugge adjetivada de (quase) todas as formas possíveis pela Imprensa internacional.

Os feitos heroicos do guarda-redes do FC Porto, que defendeu duas grandes penalidades, mesmo que para a estatística tenha contado apenas uma, correu todo o planeta, chegando até a países sem grande expressão futebolística.