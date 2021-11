Diogo Costa fala de Casillas e do atual momento: "É a fase de me assumir por completo"

Guarda-redes do FC Porto é um dos protagonistas da mais recente edição da Revista Dragões.

Diogo Costa é um dos protagonistas da mais recente edição da Revista Dragões. Entre muitos temas, o guarda-redes que agarrou o lugar no onze do FC Porto esta temporada abordou o atual momento de forma e recordou a chegada de Iker Casillas ao emblema azul e branco, numa altura em que o português tinha apenas 15 anos.

"Melhor momento da carreira? Posso dizer que sim. Sinto que estou numa fase muito importante, de me assumir por completo. Todo esse êxito é fruto do meu trabalho, da minha humildade e sacrifício, e acho que é uma recompensa que sei que mereço. Isto também exige de mim que continue a trabalhar para que o futuro seja ainda melhor", começou por dizer, antes de admitir que não esperava chegar a este nível já aos 22 anos.

"Não tinha essa expectativa, mas o que eu fazia todos os dias era com o propósito de este momento acontecer o mais rápido possível. Claro que cada jogador tem sempre a ambição de começar a jogar o mais rápido possível, ainda por cima no clube do coração. (...) Se fizermos as coisas bem e trabalharmos muito, mais ou cedo ou mais tarde as coisas acontecem naturalmente. Sinto que ainda estou muito longe do que pode ser a fase final da minha evolução. E acho que mesmo quando chegar a essa fase vai haver sempre coisas para aprender. Neste momento estou muito longe e foco-me em trabalhar para chegar a esse nível o mais rápido possível", continuou

Diogo Costa falou depois da importância de trabalhar com nomes como Marchesín e Casillas.

"Trabalhar com jogadores de topo é sempre uma motivação muito grande e um fator de aprendizagem. É sobretudo uma motivação para dar o melhor de mim no dia a dia e continuar a trabalhar. [quando Casillas chegou] Fiquei muito feliz por um guarda-redes como o Iker vir para o FC Porto. Eu já tinha essa ambição de chegar à equipa principal. Continuei a trabalhar muito forte para que também pudesse trabalhar com ele, mas acima de tudo para que pudesse chegar à equipa principal do meu clube", concluiu.