"Diogo Costa está onde sempre sonhou e isso nota-se. É uma pessoa feliz"

Declarações de Pedro Pereira, treinador de guarda-redes que trabalhou com Diogo Costa na formação do FC Porto, à Rádio Renascença.

Pedro Pereira, treinador de guarda-redes que trabalhou com Diogo Costa na formação do FC Porto e que neste momento está no Al-Sadd, do Catar, falou sobre o momento do guardião portista, em destaque depois de dois penáltis defendidos em dois jogos com o Bayer Leverkusen, além de uma assistência e várias intervenções importantes, ajudando a baliza dos "dragões" a manter-se a zeros.

O treinador de guarda-redes considera "normal" o interesse de grandes clubes europeus no internacional português, tendo em conta "o nível que apresenta" e a idade (23 anos).

"Diogo Costa é um guarda-redes fiável, que é a melhor qualidade que um guarda-redes pode ter, juntamente com a credibilidade. Por isso, é normal que esses clubes olhem para ele como um potencial ativo e como um guarda-redes que pode dar rendimento às suas equipas. O FC Porto é exímio na forma como gere os seus ativos e, quando chegar o momento de uma possível transferência, saberá fazê-lo da melhor forma", afirmou Pedro Pereira ao programa Bola Branca, da Rádio Renascença.

"Ele tem crescido com muita humildade e com muito trabalho, e a forma como se apresenta em campo é fruto disso mesmo, porque sabe medir até onde pode ir. E todos os dias tem podido um pouquinho mais, e vai atingindo um nível maior com bastante estabilidade e consistência", continuou, antes de revelar que Diogo Costa era, desde a formação, "muito estável", tendo crescido "de forma muito equilibrada". "[Diogo Costa] Sabia transparecer essa calma e esse controlo. Os colegas sabiam que podiam contar sempre com ele", disse.

Por fim, Pedro Pereira garante que o guarda-redes português está onde sempre quis chegar: o FC Porto.

"O Diogo tem um controlo muito grande a esse nível [emocional], é uma pessoa muito bem formada e que está de bem com ele mesmo. Ele está onde quer, onde sempre sonhou, e isso nota-se na forma como ele está, é uma pessoa feliz. Com o talento que tem, ainda o torna melhor guarda-redes", concluiu.