Diogo Costa em risco para a apresentação do FC Porto aos adeptos

Guarda-redes teve um toque num treino e não deverá jogar por precaução

Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, está em risco para a apresentação dos dragões aos adeptos, agendada para as 19h00 deste sábado.

O guardião, sabe o JOGO, sofreu um toque num treino, tem feito trabalho específico nos últimos dias e não deverá jogar frente ao Rayo Vallecano, por precaução. A Supertaça, por seu lado, não estará em risco.

A confirmar-se a ausência do internacional português, o onze utilizado por Sérgio Conceição frente ao Wolverhampton deverá então sofrer duas alterações: na baliza e no meio-campo, com Grujic a entrar para o lugar que foi ocupado por Romário Baró.