Diogo Costa eleito Melhor Guarda-Redes de dezembro da Liga Bwin

Com 33,33% dos votos, Diogo Costa foi eleito Melhor Guarda-Redes do campeonato no mês de dezembro.

Pela segunda vez esta época, Diogo Costa arrecada o prémio de Melhor Guarda-Redes da Liga Bwin. O guardião do FC Porto recolheu 33,33% dos votos dos treinadores do primeiro escalão, superando Adán, do Sporting, com 29,86%, e Frelih, do Gil Vicente, com 13,19%.

Diogo Costa, de 22 anos, foi totalista nos quatro desafios dos dragões no mês em questão e sofreu apenas um golo. Repete o galardão conseguido em setembro.