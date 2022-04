A afirmação de Diogo Costa e Vitinha no FC Porto e a estreia na Seleção são incentivo para os miúdos da escola de futebol do bairro de Santo Tirso, outrora problemático, onde jogaram. Adílio Pinheiro foi o fundador da escola de futebol onde os dois começaram a jogar.

Quase duas décadas depois de ter sido criada, a Escola de Futebol Pinheirinhos de Ringe vê os primeiros alunos atingirem o topo.

Da ação solidária do médio aos pedidos de camisolas do guarda-redes, Adílio Pinheiro (fundador) explica a O JOGO o impacto dos portistas no desenvolvimento das crianças com quem trabalha.