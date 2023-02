Diogo Costa é talismã contra o Sporting

Guarda-redes nunca perdeu com o Sporting para a I Liga. Catálogo tem momentos vistosos.

Depois de Cláudio Ramos ter defendido a baliza do FC Porto na final da Taça da Liga, frente ao Sporting, é a vez de Diogo Costa fazer frente aos leões. E o histórico do guarda-redes com este adversário, embora curto naturalmente, não deixa de ser animador. Nas três partidas para o campeonato, Diogo nunca perdeu: somou dois empates e um triunfo, este última na atual época.

Em 2021, Alvalade testemunhou o primeiro clássico na I Liga para Diogo, que respondeu com uma exibição de alto nível e colecionadora de elogios. O mesmo repetiu-se na tal vitória por 3-0 do FC Porto em agosto, com duas enormes defesas a segurarem o 1-0 antes do intervalo e o 2-0 noutro momento.