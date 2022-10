Diogo Costa e o clássico: "Talismã? Acho que não devo pensar nisso"

Guarda-redes do FC Porto venceu os encontros que disputou contra o clube da Luz.

É com grande motivação que o FC Porto encara o clássico da próxima sexta-feira com o Benfica, para a jornada dez do campeonato, agendado para as 20h15, no Dragão. Diogo Costa concedeu uma entrevista à Betano e lançou um olhar sobre o encontro.

"São sempre jogos diferentes e certamente que também será diferente para o Benfica. Todos gostamos de jogar esses jogos e os adeptos também gostam de ver. Posso dizer que a equipa vai estar muito motivada para trazer a vitória", declarou.

Ao serviço da equipa principal dos dragões, o internacional português venceu os três encontros que disputou contra as águias, mas rejeita o rótulo de talismã. "Acho que não devo pensar nisso. Cada jogo tem a sua história e devemos focar-nos no que é o jogo e não pensar no que é passado, tentando que o presente seja sempre melhor", justificou.

Sobre os dias que antecedem o jogo, Diogo Costa não acredita que haja mais nervosismo ou ansiedade. "Acho que acaba por ser igual aos outros. Claro que no dia do jogo existem aquelas borboletas no estômago, mas posso dizer que são borboletas boas, de querer dar alegrias ao nosso clube e aos nossos adeptos. Temos a responsabilidade de ganhar o jogo, mas quando entramos em campo as coisas fluem e damos sempre o nosso melhor", concluiu.