Diogo Costa e João Mário no treino do FC Porto antes da Supertaça

Derradeiro treino antes do Benfica-FC Porto, partida da Supertaça marcada para as 20h45 desta quarta-feira

O FC Porto abriu à comunicação social os primeiros 15 minutos do treino desta terça-feira - último antes de defrontar o Benfica, na Supertaça, em Aveiro -, permitindo perceber que, pelo menos nesse período, tanto Diogo Costa como João Mário treinaram aparentemente sem qualquer limitação.

Ambos jogadores vinham figurando no boletim médico do FC Porto, mas esta manhã Diogo Costa surgiu inserido no lote de guarda-redes a treinar e, nos 15 minutos abertos, João Mário também treinou normalmente.

Em sentido contrário, notada a ausência de Rodrigo Pinheiro, o que se pode explicar com a reintegração de João Mário.