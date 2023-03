Diogo Costa deve falhar Portimonense e é esperado para o Benfica-FC Porto

Guardião iniciou tratamento a lesão muscular no ombro direito, mas deve perder o jogo com o Portimonense. Diogo Costa chega a esta altura com o mesmo número de jogos (25) no campeonato que Taremi e Pepê, mas foi o único que cumpriu a totalidade dos minutos (2250) disputados pelo FC Porto.

A lesão que motivou a dispensa de Diogo Costa da Seleção Nacional deverá obrigá-lo a perder o primeiro jogo do campeonato esta temporada. Roberto Martínez riscou-o dos encontros com o Liechtenstein, de ontem, e com o Luxemburgo, de domingo, mas o primeiro diagnóstico do departamento médico do FC Porto aponta para um período de ausência que deverá abranger também a receção ao Portimonense, de 2 de abril. Os esforços dos clínicos focam-se no sentido de o ter o disponível para o clássico com o Benfica, da jornada seguinte (7 de abril), onde residem as maiores esperanças dos portistas numa aproximação ao atual comandante da I Liga.

As queixas apresentadas por Diogo Costa nos primeiros dias de trabalho na Seleção Nacional resultam de um problema muscular no ombro direito. O guarda-redes ainda permaneceu até anteontem com a equipa das "Quinas", mas entretanto foi dispensado pela Unidade de Saúde e Performance da FPF, iniciando ontem o processo de recuperação à lesão no Olival.

Para fazer tratamento na enfermaria do centro de treinos portistas passaram ainda Pepe, João Mário e João Marcelo, que também alimentam a esperança de estarem aptos para o último clássico do calendário dos azuis e brancos esta temporada.

Diogo Costa chega a esta altura com o mesmo número de jogos (25) na I Liga que Taremi e Pepê, mas foi o único que cumpriu a totalidade dos minutos (2250) disputados pelo FC Porto na competição. O guarda-redes de 23 anos tem sido um dos destaques dos azuis e brancos na prova e é mesmo o segundo menos batido (17 golos) com nove jornadas para disputar.

Agora está na iminência de ver o primeiro encontro de fora, algo que já não acontecia desde a última ronda do campeonato anterior, quando cedeu o lugar a Cláudio Ramos para que este pudesse sagrar-se campeão.

Cláudio Ramos à espreita da estreia na Liga... esta época

A saída de Marchesín permitiu a Cláudio Ramos subir na hierarquia de guarda-redes do FC Porto e coloca-o à porta da estreia na I Liga esta época, face à forte possibilidade de Diogo Costa não recuperar para o embate com o Portimonense. O guarda-redes de 31 anos já tem um jogo na prova pelos dragões, em 2021/22, mas num contexto diferente do atual. Em 2022/23, Ramos participou em dez encontros (quatro da Taça de Portugal e seis da Taça da Liga) e só sofreu dois golos.