Diogo Costa dedica Dragão de Ouro de Atleta do Ano à família

Guarda-redes recebeu Dragão de Ouro de Atleta do Ano.

Diogo Costa foi distinguido esta segunda-feira com o Dragão de Ouro de Atleta do Ano. O guarda-redes agradeceu a Pinto da Costa, Sérgio Conceição e companheiros e dedicou o troféu à família.

"Queria agradecer ao nosso presidente, estou muito feliz e grato. Agradecer ao mister Sérgio Conceição pela confiança depositada em mim, aos colegas de equipa, restante equipa técnica com grande carinho, e dedicar este Dragão à minha família, em especial ao meu filho e à minha namorada. Obrigado e viva o FC Porto!", afirmou o guarda-redes no momento do discurso.