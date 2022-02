Diogo Costa dá sinais de esperança para o clássico com o Sporting

Exames complementares feitos ao guarda-redes não revelaram nada de grave. Domingo esperou pela equipa no Dragão e na segunda-feira fez tratamento no Olival.

A queda (desamparada) foi feia, a saída de maca aumentou a apreensão no seio dos adeptos e as notícias de que havia sido transportado até ao Hospital de São João fizeram os portistas temerem uma lesão grave, mas os sinais transmitidos por Diogo Costa depois do susto com o Arouca foram animadores.

Ao que O JOGO apurou, o guarda-redes esperou pela chegada da equipa ao Dragão na noite de domingo e, ontem, os exames complementares a que foi submetido não revelaram qualquer problema de maior, criando nos responsáveis do FC Porto alguma esperança de que possa estar disponível para o clássico de sexta-feira, com o Sporting.