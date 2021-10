Diogo Costa como Fábio Vieira: renovação com o FC Porto está acertada

Depois do médio, dragões já acertaram a renovação de contrato com o guarda-redes. Anúncio oficial apontado ao fim de semana.

À semelhança do que sucedeu com Fábio Vieira, o FC Porto acertou a renovação do contrato de Diogo Costa, guarda-redes formado no clube que, no início da presente época, assumiu a titularidade na baliza azul e branca.

O cenário era pretendido por ambas as partes, como O JOGO adiantou esta semana, e está, agora, concretizado. O anúncio oficial deverá surgir este fim de semana, após o jogo da Taça de Portugal com o Sintrense, marcado para as 18h45 de sexta-feira.

Desta forma, o FC Porto assegura a continuidade de duas das maiores pepitas da formação, que estavam em final de contrato. Um objetivo traçado por Pinto da Costa aquando da apresentação dos resultados financeiros da SAD no exercício 2020/21.

Diogo Costa - que deverá prorrogar o vínculo até 2026 -, recorde-se, foi chamado por Fernando Santos à Seleção Nacional nas duas últimas janelas de jogos internacionais, estreando-se no jogo de preparação com o Catar, no último sábado.