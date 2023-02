Diogo Costa após o Inter-FC Porto: "Quando se dá tudo, perder assim custa"

Diogo Costa no Inter-FC Porto

Declarações de Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, após a derrota por 1-0 com o Inter, em Milão, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Sensação: "Quando se dá tudo, perder assim custa. Fica um amargo na boca. Mostrámos a nossa personalidade e vamos continuar a mostrar em casa. Vamos fazer de tudo para sair vitoriosos desse jogo."

Falta de eficácia: "No futebol quando não há eficácia é difícil ganhar jogos. Conseguimos controlar o jogo até à expulsão, fizemos o jogo com muita personalidade, com a expulsão foi mais difícil. A primeira parte está feita, falta a segunda. O FC Porto vai dar sempre tudo para ganhar o jogo."

Defesas importantes e difíceis, como? "Acima de tudo é o trabalho diário. Tal como toda a equipa, demos o nosso melhor, eu dei, os meus companheiros deram o melhor, tentámos ganhar o jogo mas não foi possível, o que interessa é sempre o coletivo."