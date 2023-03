Diogo Costa apontado a mais um clube inglês

O portal francês "Sports.fr" aponta que o guarda-redes do FC Porto é visto como um possível sucessor de Lloris, no Tottenham. Pickford também estará na lista de alvos.

O protagonismo e a visibilidade que Diogo Costa tem ganho ao longo das últimas temporadas fazem dele um dos guarda-redes mais apetecíveis da Europa e na Imprensa internacional insistem em apontá-lo a clubes ingleses. Depois do Manchester United, à boleia da presença regular de um olheiro nos encontros em casa do FC Porto, agora o internacional português foi apontado também como uma opção para substituir Hugo Lloris no Tottenham.

A informação foi publicada pelo portal "Sports.fr", que coloca o inglês Jordan Pickford, do Everton, como o principal concorrente do portista.