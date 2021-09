Diogo Costa: a viver uma das melhores fases da carreira e com contas a ajustar

Em janeiro, sofreu dois golos nos minutos finais e perdeu o único embate contra o Sporting. Estatuto, entretanto, mudou

Setembro é o mês de Diogo Costa. A poucos dias de completar 22 anos, o guarda-redes do FC Porto está a viver uma das melhores fases da carreira: começou a época como dono da baliza dos dragões, foi chamado pela primeira vez à seleção nacional - embora sem fazer a estreia - e prepara-se para, no sábado, tornar-se no mais jovem guarda-redes do FC Porto a jogar um clássico nos últimos 25 anos.