Diogo Costa, a renovação e um número especial: "É uma grande responsabilidade"

Fotografia: Futebol Clube do Porto

Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto

Declarações do jovem guarda-redes na cerimónia de renovação, que teve lugar este sábado no Estádio do Dragão.

O FC Porto oficializou este sábado a renovação com Diogo Costa, numa ligação que se estende agora até 2026. O jovem guardião admitiu que se trata de um dia que ficará na memória.

"É sempre uma honra enorme representar o clube do coração desde que nasci. Claramente, vai ficar marcado para o resto da minha vida. Vou dar tudo por este clube e pela equipa também", afirmou na cerimónia que teve lugar no Estádio do Dragão.

"Relativamente ao número 99 [celebrizado por Baía], é uma grande responsabilidade, porque quero que o número continue a ser visto por todos e a responsabilidade é levar sempre esse número ao êxito. É sempre um prazer enorme representar este clube", disse ainda