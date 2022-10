Diogo Costa, a melhor defesa e um avançado: "Forma como remata é impressionante"

Diogo Costa com Ronaldo e Jota na seleção portuguesa

Declarações de Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, numa entrevista concedida à Betano.

Dois penáltis defendidos contra o Leverkusen e o estudo dos adversários: "Sim, não só eles, mas também outros jogadores que poderiam bater. Estivemos a ver com os treinadores a forma como batiam os penáltis. Temos sempre de ver e de treinar."

Avançado mais difícil pela frente: "Acho que o Cristiano Ronaldo, que apanhei na Seleção Nacional. A forma como ele remata à baliza é impressionante e a forma como ele coloca a bola acaba sempre por ser muito difícil de defender."

Um golo do FC Porto ou um penálti defendido? "Que decisão difícil, mas acho que marcar. Com 0-0 conseguimos sempre sacar um ponto, mas marcar é sempre importante para ir buscar os três pontos, que é sempre o mais importante."

Qualidades como guarda-redes: "Nunca pensei muito nisso, pois não é a minha maneira de estar. Procuro sempre ser o mais perfecionista em tudo e tentar ser um guarda-redes o mais completo possível. Tal como outros guarda-redes da atualidade, somos todos muito parecidos. Esse tal jogo moderno de jogar mais fora dos postes e a procura de ajudar à construção da equipa. Não quero dizer, é mais uma opinião que as pessoas ou os treinadores devem ter."

Melhor defesa: "Não me estou a lembrar. Se calhar a mais atual, o penálti com o Bayer Leverkusen. Continuámos com o jogo aberto. Estou feliz por ajudar a equipa, sempre."

Espírito: "O FC Porto sempre teve um ADN diferente, uma maneira de estar de cidade muito característica. Temos uma paixão enorme pelo futebol e acima de tudo estamos à procura de vitórias para que depoi possamos festejar os títulos. E sim, caracterizo-me como um jogador à FC Porto, não digo que não."