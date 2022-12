Dinis Rodrigues: ala todo o terreno assina contrato profissional com o FC Porto

Jogador de 17 anos alinha pelos sub-19 e está ligado aos dragões desde 2015

Dinis Rodrigues, ala de 17 anos, assinou contrato profissional com o FC Porto.

O jogador veste de azul e branco desde 2015 e destaca-se por ser capaz de desempenhar mais do que uma posição: podemos vê-lo em ambas as laterais, seja com funções ofensivas ou defensivas.

Esta época, Dinis soma 15 jogos pela equipa de sub-19 e três golos marcados. Também foi utilizado em duas partidas que a equipa B realizou na Premier League International Cup.

Em declarações reproduzidas pelo FC Porto, Dinis Rodrigues destacou João Mário como um exemplo a seguir.

As primeiras sensações: "É um orgulho muito grande assinar este contrato e queria isto desde que cheguei ao FC Porto. Agora é continuar a pensar à frente e quem sabe se um dia não posso pisar o relvado do Dragão com o estádio cheio."



João Mário como exemplo: "Tenho o exemplo do João Mário, que por acaso conheço, e é um excelente jogador. Se puder fazer um trajeto como o dele, melhor para mim. Pode fazer várias posições e gosto muito do futebol dele."



A presente temporada nos sub-19: "Sinto-me muito bem, a equipa é forte e estamos muito unidos. Vamos continuar a lutar para sermos campeões."