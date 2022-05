Dimensão do "mar azul" para a final da Taça de Portugal dispara em 24 horas

Adeptos do FC Porto vão estar em peso na final da Taça de Portugal

Dragões buscam, ante o Tondela, a dobradinha na época 2021/22, após terem erguido o 30.º troféu de campeão nacional

O número de portistas que vão estar no Estádio do Jamor, para assistir ao FC Porto-Tondela, em 22 de maio, teve um aumento tão exponencial quanto rápido. Esta quarta-feira, foi esgotada, após cerca de 24 horas, a segunda tranche de bilhetes destinados aos adeptos dos dragões para a final da Taça de Portugal 2021/22.

A nova remessa de bilhetes de categoria 3, disponibilizada depois de grande corrida aos primeiros 12 mil ingressos, esteve à venda desde as 10 horas de terça-feira, nas bilheteiras da zona nascente do Estádio do Dragão (custo unitário de 15€), e houve quem para lá fosse de madrugada para garantir um dos primeiros lugares na fila.

A venda foi destinada a sócios detentores de bilhete de época (2021/2022) ou lugar anual relativo a 2019/20 e a associados com a quota de março em dia. Cada pessoa associada foi possibilitada de comprar dois ingressos, mediante o uso de cartão de afiliado.

Há uma semana, quando os dragões colocaram à venda os primeiros 12 mil bilhetes, a procura ficou bem acima da oferta e originou um teste à paciência dos adeptos. Houve quem passasse a madrugada junto ao estádio. A fila cresceu tal ao ponto de o último aspirante ficar quase ao lado do primeiro. No mesmo dia, a Federação Portuguesa de Futebol disponibilizou mais bilhetes na Internet, sem restrições de acesso, e a afluência para a compra foi igualmente elevada, esgotando-os em poucas horas.

O FC Porto busca, diante do Tondela, a dobradinha na época de 2021/22, depois de ter erguido, no passado fim de semana, o 30.º troféu de campeão nacional.