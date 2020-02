Dificuldades para Casillas: Rubiales tenta antecipar eleições na RFEF

Porto, 21/11/2019 - Decorreu esta noite no Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota os Dragões de Ouro 2019, gala que homenageia os atletas e adeptos mais notaveis do FC Porto. Iker Casillas (Fábio Poço/Global Imagens)

Atual presidente da federação espanhola de futebol quer dar o mínimo de tempo possível ao guarda-redes do FC Porto para angariar apoios junto de quem tem mais peso eleitoral

A candidatura de Iker Casillas à presidência da federação espanhola de futebol (RFEF), esta terça-feira anunciada por O JOGO na sequência do que avançara a rádio espanhola Cadena SER, poderá encontrar dificuldades adicionais. É que o atual presidente e candidato à reeleição, Luis Rubiales, pretende antecipar a data do sufrágio.

As eleições não têm data marcada, sendo certo que serão este ano. Ora, Rubiales sabe que a falta de tempo para recolher apoios por parte de qualquer concorrente joga a seu favor, tendo proposto a antecipação do ato eleitoral para antes do Europeu (que começa a 12 de junho), preferencialmente ainda neste primeiro trimestre.

A bola está agora do lado do Conselho Superior do Desporto (CSD) de Espanha, precisamente o organismo a cuja presidente, Irene Lozano, Iker Casillas comunicou na semana passada o projeto de avançar para a liderança da RFEF. Depois de uma primeira rejeição do pedido de antecipação das eleições por parte do Tribunal Administrativo do Desporto espanhol, terá de ser o CSD a tomar a decisão final. E Rubiales não perdeu tempo a enviar a este organismo umas segundas alegações a favor da antecipação da data do sufrágio e que não constam da apreciação feita pelo TAD.

Não é de pôr de parte, conforme referiam ontem comentadores da mesma Cadena SER, que as eleições sejam marcadas para depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio (acabam a 9 de agosto), situação que poderia favorecer o guarda-redes do FC Porto. É que, conforme apontavam esses mesmos comentadores do futebol do país vizinho, o prestígio não bastará a Casillas, tendo em conta a forma como se processam as eleições - as associações regionais têm grande peso e é preciso convencê-las - e outros aspetos paralelos, como sublinhou um deles, Javier Herráez: "O ideal seria que as pessoas do futebol não votassem por parabendas [oferendas] ou porque lhes dão bolas ou subsídios".