Díaz e Uribe diretos a Lisboa para o clássico... a fazer lembrar James Rodríguez

O primeiro jogo grande do campeonato está agendado para as 20h30 de sábado (dia 11) em Alvalade. Colombianos jogam na véspera e seguem diretos para o estágio, como James em 2012

O plantel do FC Porto está dizimado pelas seleções e o problema é sério para Sérgio Conceição que só terá três titulares [Marcano, Bruno Costa e Toni Martínez] à disposição nos próximos dias. Pior ainda é que dois dos internacionais, Uribe e Luis Díaz, só regressam na véspera do clássico com o Sporting e sem tempo para treinar.

Uma situação em tudo idêntica à que aconteceu com James Rodríguez em março de 2012. Na altura, o também colombiano seguiu direto da seleção para o hotel em Lisboa onde a equipa portista estava a estagiar. Descansou algumas horas e foi suplente utilizado, tendo marcado um golo.

Agora, são Uribe e Luis Díaz que preocupam. A Colômbia disputa, em Barranquilha, o terceiro jogo de apuramento para o Mundial à meia-noite do dia 10, véspera do clássico. Se não forem dispensados por Reinaldo Rueda, os dois "cafeteros" terão de viajar depois do jogo, aterrando em Lisboa, na melhor das hipóteses, na noite de sexta-feira, menos de 24 horas antes do primeiro jogo grande da temporada, Alvalade [sábado, dia 11, às 20h30].

Dos 15 jogadores "emprestados" às seleções, serão os quatro "miúdos" [João Mário, Vitinha, Fábio Vieira e Francisco Conceição] dos Sub-21 os primeiros a regressar porque só têm um jogo, a 6 de setembro.

Olhando para o calendário [ver galeria], percebe-se que além dos colombianos, há mais dois jogadores que causam apreensão: o México joga na quinta-feira no Panamá e Corona também chegará em cima do clássico. A diferença é que não tem sido titular, ao contrário de Uribe e Luis Díaz. Depois, há o caso de Taremi que jogará quarta-feira (dia 7) no Iraque e também voltará desgastado. Os restantes internacionais não serão grande problema até porque não terão de fazer quarentena.