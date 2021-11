Díaz corresponde às expectativas inglesas: "Justamente aquilo de que o Liverpool precisa"

Diversos órgãos de comunicação social viram o extremo como o melhor elemento do FC Porto, à altura do interesse que tem despertado... e das necessidades do Liverpool já em janeiro

Um pouco por toda a Europa, diversas análises consideraram Luis Díaz como o melhor elemento do FC Porto frente ao Liverpool, numa exibição que correspondeu às expectativas criadas pelos ingleses. O colombiano já está longe de ser um desconhecido e é justamente pelo nível que tem apresentado nos azuis e brancos e na seleção que muitas atenções estavam centradas nele.

Os reds estão entre os vários clubes associados ao extremo nos ecos do mercado e, se a partida de Anfield foi uma espécie de exame, então Díaz passou com nota alta, a julgar pela revista de Imprensa.

"Luis Díaz mostrou a Klopp justamente aquilo de que o Liverpool precisa em janeiro. O treinador dos reds assistiu ao teste perfeito. O extremo esteve muito bem, apesar da derrota do FC Porto. Enfraqueceu a defesa do Liverpool, ainda que não tenha sido suficiente, uma vez que a equipa foi esbanjadora", escreve o "Daily Express", em função do problema sério que o treinador alemão terá de enfrentar em breve. Salah e Mané vão estar ao serviço do Egito e do Senegal na CAN, "o plantel vai necessitar de profundidade" e o camisola 7 do FC Porto é visto como uma boa solução, pela mistura de velocidade e técnica à medida da filosofia dos ingleses.

Naturalmente, não será fácil convencer o clube a transferir um dos homens-chave a meio da temporada, nem a cláusula de rescisão de 80 milhões de euros é acessível. Em todo o caso, fique ou não o interesse renovado para o mercado de verão, do Liverpool ou de outra equipa, já não apaga a boa imagem que Díaz deixou num palco de elite, à semelhança do que já acontecera em San Siro.

Para o "Daily Mail", o extremo "foi o mais esclarecido" dos azuis e brancos, enquanto o "The Mirror" recordou que Jurgen Klopp já contratou um jogador que o impressionara em Anfield: Minanimo, ex-Salzburgo e titular anteontem. "Díaz parece estar a entrar nos anos de verdadeira explosão e Klopp deve ter tomado notas sobre ele, uma vez que correu e correu entre a defesa do Liverpool na primeira parte. Tem de ser tido em consideração, numa altura em que o treinador procura rejuvenescer o plantel", escreveu o tabloide.