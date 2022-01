Dia especial na vida de João: fotografia com os jogadores e o presente de Diogo Costa

Depois da vitória em casa do Belenenses, os jogadores do FC Porto posaram para uma fotografia com João Afonso, adepto que também levou para casa uma camisola de Diogo Costa.

Pouco depois do apito final no Belenenses-FC Porto (1-4), o plantel portista dirigiu-se para perto do topo sul do Estádio Nacional, com o objetivo de agradecer o forte apoio e também posar para uma fotografia com João Afonso, adepto dos dragões que tem uma deficiência motora que o obriga a transportar-se em cadeira de rodas.

Além disso, recebeu a camisola de jogo do guarda-redes Diogo Costa.

Numa época anterior, João já tinha recebido uma camisola de Alex Telles, também no Jamor.