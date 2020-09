Dia decisivo para Aboubakar: exames médicos ditam futuro do avançado

Avançado completa esta sexta-feira os exames médicos e, se tudo estiver bem, assina pelo Besiktas por três anos.

Aboubakar está desde quarta-feira em Istambul para assinar pelo Besiktas, mas ontem não esteve no Estádio Vodafone Arena para assistir ao jogo com o Rio Ave, que ditou a eliminação da equipa turca da Liga Europa. O ainda avançado do FC Porto ficou no hotel, até porque nesta sexta-feira tem um dia longo, para completar os exames médicos que ontem alguma imprensa turca diz ter começado. À tarde pode ser apresentado como jogador do Besiktas.

Os responsáveis do clube turco consideram essencial o resultado dos exames, devido aos problemas físicos que o jogador apresentou em tempos recentes. Aboubakar está confiante que tudo dará certo, até porque estava a treinar no FC Porto e sem dar sinais de recaída.

A confirmar-se essa boa forma física, o camaronês assinará um contrato de três anos, ficando o clube turco com a opção no final de cada um dos anos de contrato. O clube terá ainda a possibilidade de rescindir unilateralmente se o jogador tiver uma lesão prolongada. O jogador irá receber 1,5 M€ anuais e um bónus com base no desempenho.

Apesar de tudo, o treinador adjunto, Murat Sahin, disse não saber de nada.