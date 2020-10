DGS autoriza dupla do FC Porto para o clássico com o Sporting

Matheus Uribe e Luis Díaz terão cumprido o período de isolamento à data do confronto com o Sporting

Ainda não foi ontem que Matheus Uribe e Luis Díaz se juntaram aos companheiros do FC Porto para treinar, mas as mais recentes deliberações da Direção-Geral da Saúde deram esperança a ambos de jogarem com o Sporting.

Em causa está a redução de 14 para dez dias do período de isolamento imposto a um positivo com sintomas ligeiros ou assintomático, bem como a quem tenha contactado com ele e seja testado negativo, como sucedeu com o médio e o extremo colombianos.

Os dois, recorde-se, estão nas respetivas residências desde 4 de outubro. A partida realização sábado, dia 17, em Alvalade.