Dezenas nas imediações do Dragão para a última homenagem a Reinaldo Teles

Será cumprido um minuto de silêncio junto à porta 1 do recinto azul e branco.

Estão dezenas de pessoas nas imediações do Estádio do Dragão para a derradeira homenagem a Reinaldo Teles, histórico dirigente do FC Porto que faleceu na quarta-feira, vítima de covid-19, aos 70 anos.

Depois da missa realizada na Igreja do Bonfim, que contou com a presença de várias personalidades ligadas ao mundo do futebol, a urna de Reinaldo Teles dirige-se para o estádio, onde será cumprido um minuto de silêncio, num momento simbólico em memória do dirigente.