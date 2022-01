Faleceu na passada terça-feira, com 88 anos de idade.

As cerimónias fúnebres de Maria Amélia Canossa, cantora do hino e da marcha do FC Porto, prosseguiram, esta sexta-feira, com o velório na Igreja de Santo António das Antas, no Porto, sendo presenciado por dezenas de pessoas.

Entre a multidão, composta por muitos anónimos, sobressaem figuras como Fernando Gomes, antigo avançado do FC Porto, Luís Gonçalves e Alípio Jorge Fernandes, dirigentes portistas, e Fernando Madureira, líder dos "Super Dragões".

Durante a parte da manhã, Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do FC Porto, e Vítor Baía, administrador da SAD azul e branca, deslocaram-se à capela mortuária para prestar a devida homenagem e comoção aos familiares.

O caixão que transporta Maria Amélia Canossa, que esteve em câmara ardente desde a passada quinta-feira, entrou na igreja coberto por uma bandeira do FC Porto, assim como sob muitos raios de sol, próprios da luz que emanava.

