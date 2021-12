Dez "bês" chamados ao último treino do FC Porto antes do Rio Ave: eis os nomes

Dragões defrontam na quarta-feira os vila-condenses, para a Taça da Liga.

O FC Porto regressou esta terça-feira ao Olival para preparar o jogo com o Rio Ave, referente à Taça da Liga, que está marcado para as 21h00 de quarta-feira, no Estádio do Dragão.

Sérgio Conceição chamou dez jogadores da equipa B aos trabalhos do plantel principal, a saber: João Marcelo, Zé Pedro, Romain Correia, João Mendes (defesas), Mor Ndiaye, Bernardo Folha, Vasco Sousa (médios), Peglow, Gonçalo Borges e Danny Loader (avançados).

Pepê também foi novidade. O extremo testou negativo à covid-19 e voltou a treinar com o restante plantel. O extremo brasileiro cumpriu isolamento por ter testado positivo na preparação para a receção ao Atlético de Madrid.

Pepe, Marcano, Wendell e Evanilson, os quatro nomes que compõe o boletim clínico dos dragões, fizeram tratamento às respetivas lesões.

De recordar que o FC Porto já não pode alcançar a final four da Taça da Liga, uma vez que perdeu (3-1) na visita ao Santa Clara, na primeira jornada da fase de grupos. Na conferência de Imprensa de antevisão ao duelo com o Rio Ave, Conceição admitiu fazer gestão e é de esperar que vários jogadores menos utilizados tenham uma oportunidade no onze inicial.