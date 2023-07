Onze ausências no FC Porto para jogo à porta fechada

Pepe ausente do jogo com Portimonense

FC Porto defronta o Portimonense a partir das 19h00

O FC Porto defronta o Portimonense, esta quarta-feira, no primeiro jogo incluído no estágio de pré-temporada que decorre no Algarve.

Para este jogo, disputado à porta fechada, Sérgio Conceição não conta com 11 jogadores. A saber, os oito internacionais - Diogo Costa, Francisco Meixedo, Taremi, Otávio, Pepe, Eustáquio, Grujic e Zaidu -, que iniciaram mais tarde os trabalhos, e os três que iniciaram a pré-época a recuperar de lesões, ou seja, Veron, Evanilson e João Mário.

Este lote de jogadores não chegou ao estádio juntamente com os convocados para o jogo que decorrerá no Estádios Dois Irmãos, em Portimão, mas estarão na bancada antes para assistir à partida.